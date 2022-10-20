Защита от кибермошенников: на Среднем Урале вырос спрос на антивирус от «Ростелекома»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Клиенты «Ростелекома» в Свердловской области стали чаще пользоваться услугой «Антивирус». Специалисты компании подсчитали, что потребность в защите персональных данных выросла на 6 % за последние три месяца в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом пиком по покупкам сервиса стали февраль и март 2022-го. В это время зафиксирован скачкообразный рост спроса на защитное программное обеспечение.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»: «Количество подключений к "Антивирусу" нашей компании стабильно растет, однако обычно это происходит более плавно. Резкий скачок 2022 года обусловлен увеличением числа финансового мошенничества и кибератак, из-за которых свердловчане стали больше беспокоиться за сохранность своих цифровых данных. Защитное ПО является одной из гарантий спокойствия за свой бизнес, семью и сбережения».

Услуга «Антивирус» обеспечивает охрану стационарных и мобильных устройств абонентов, сканирует съемные носители и выявляет наличие вирусов. Сервис способен предотвратить заражение гаджетов вредоносными программами путем блокировки подозрительных сайтов, файлов, а также спама и навязчивой рекламы. Кроме того, «Антивирус» позволяет родителям оградить детей от нежелательного контента в Сети.

Для подключения доступны сразу несколько видов антивирусов: Kaspersky, Dr. Web или Eset Nod32. Установить сервис просто – через личный кабинет абонента.

Дополнительную информацию о подключении и тарифах на услугу можно получить на сайте компании, а также по бесплатному номеру 8 800 100 0 800.