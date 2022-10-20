В Екатеринбурге построят первый в стране жилой комплекс с бомбоубежищем

Проект предполагает строительство 200,3 тысячи квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге построят первый в России жилой комплекс с собственным бомбоубежищем. Он появится на территории закрывшегося несколько лет назад Екатеринбургского виншампанкомбината (ЕВШК). Проект представила компания Астон» на строительной выставке 100+ TechnoBuild.

Проект предполагает строительство 200,3 тысячи квадратных метров жилья. Также на первых этажах будет организовано 6,23 тысячи «квадратов» под торговую и офисную недвижимость на первых этажах.

Расположение зданий в ЖК зависит от ограничений, которые возникают из-за санитарно-защитной зоны предприятия и норм инсоляции. Самые низкие строения разместят в юго-восточной части, а с севера и запада возведут высотки по 25 и 32 этажа.

Ранее на строительной выставке показали предварительное планировочное решение по созданию кампуса Уральского федерального университета в районе Новокольцовский. В рамках проекта планируется построить 100 тысяч квадратных метров учебных площадей. Это будут корпусы институтов, специализированный учебно-научный центр. Там смогут учиться почти девять тысяч студентов.