В Пионерском двое братьев царапают чужие машины

В автосервисе заявили, что восстановление каждого элемента обойдется в восемь тысяч рублей Фото: Андрей КАРА

В Екатеринбурге в Пионерском двое парней царапают чужие машины. Об этом порталу E1.RU рассказала одна из пострадавших.

Это произошло еще месяц назад, когда в городе выпал первый снег. Девушка шла мимо машины, когда увидела двух братьев, один из которых царапал ее машину сумкой. Парень испортил крыло, решетку и капот. В автосервисе девушке заявили, что восстановление каждого элемента обойдется в восемь тысяч рублей.

- Я спросила, зачем он это делает. Тот ответил: «Я убирал снег с автомобиля». Да в смысле, какой снег? - удивилась пострадавшая.

Горожанка отметила, что братья не хотят возмещать ей ущерб. Их мать и вовсе послала девушку матом и пригрозила «надавать по шее».

По словам местной жительницы, она обращалась в полицию. Однако там отказали в возбуждении уголовного дела, так отсутствует состав преступления, а машина своих свойств не потеряла. Кроме того, к преступлению должно прилагаться «наличие прямого умысла».