В Екатеринбурге силовики задержали 55-летнего мошенника

По месту жительства задержанного изъяли около двух тысяч евро и 100 тысяч рублей. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала курьера, участвовавшего в мошеннической схеме «родственник попал в ДТП». Им оказался 55-летний неоднократно судимый мужчина. После совершения преступления он пробыл на свободе всего четыре дня, сообщает городское УМВД.

- Подозреваемый признал свою причастность к преступлению и рассказал, что нашел предложение о работе курьером в социальных сетях, - говорится в сообщении.

Затем мошенники позвонили пенсионеру и сообщили, что внучка якобы попала в ДТП. С пожилого человека потребовали деньги за уход от ответственности родственницы. Затем курьеру прислали адрес жертвы. Он приехал по нему и забрал больше четырех миллионов рублей в иностранной валюте.

По месту жительства задержанного изъяли часть похищенного – около двух тысяч евро и 100 тысяч рублей. Мужчина является фигурантом дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Фигурант арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.