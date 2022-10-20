Суд заново рассмотрит иск к госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле на 1,4 млрд рублей

Также отменено решение апелляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский арбитражный суд направил на новое рассмотрение иск на 1,4 миллиарда рублей от Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) к лечебно-реабилитационному центру им. Владислава Тетюхина. Это следует из картотеки.

Кассация отменила решение свердловского Арбитражного суда, который отказал в иске. Также отменено решение апелляции, согласно которому корпорации должна была принять 25% акций госпиталя.

КРСУ обратилась в суд в апреле 2021 года. Корпорация потребовала госпиталь вернуть долг в 1,4 миллиарда рублей деньгами. Центр был открыт в Нижнем Тагиле в 2014 году на деньги уральского миллиардера Владислава Тетюхина. Он вложил в проект около 3,2 миллиарда рублей.

Еще 1,2 миллиарда вложило правительство Свердловской области через КРСУ. В 2021 голу правительство решило через суд вернуть эти деньги, плюс проценты на них.