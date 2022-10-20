На набережной Екатеринбурга предложили построить гранд-отель

Гостиницу назовут «Гранд Отель Екатеринбург» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застройщик «Брусника» показал предварительный проект застройки исторического квартала в Екатеринбурге. Девелопер предлагает поставить на набережной городского пруда гранд-отель. Об этом представители компании сообщили во время форума 100+ TechnoBuild.

- Новый квартал будет состоять из пяти блоков, два из которых (в том числе здание памятника архитектуры) займет отель, три — жилье, - сообщает «Брусника» в своем telegram-канале.

При этом в гостинице будет 69 номеров. Ее назовут «Гранд Отель Екатеринбург». Часть здания со стороны улицы Первомайской превратят в жилой дом на 37 квартир.

Внутри квартала расположатся магазины и кафе. Над ними оборудуют приватный двор-террасу. Застройка будет идти в границах улиц Горького, Первомайской и Пролетарской. Рядом с кварталом расположена золотосплавная лаборатория. Девелопер также планирует отреставрировать ее и вписать в общий вид.