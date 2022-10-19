В Екатеринбурге полицейские поймали 18-летнего студента с крупной партией наркотиков

Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой более 30 граммов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесополосе микрорайона ЖБИ в Екатеринбурге патрульные поймали 18-летнего студента с крупной партией наркотиков. Полицейские находились на дежурстве, когда заметили двух молодых людей, гуляющих около железнодорожных путей.

- При проверке документов один из них признался, что у него в кармане спрятаны запрещенные вещества. При понятых у него из правого кармана были изъяты и направлены на исследование 38 обмотанных в черную изоленту свертков, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой более 30 граммов. Задержанный пояснил, что через интернет-магазин устроился закладчиком с целью дальнейшего распространения наркотиков на территории города.

- У него дома также обнаружено большое количество упаковочных пакетов и электронные весы с порошкообразным налетом. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», - добавили в полиции.