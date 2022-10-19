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Общество19 октября 2022 17:41

В Екатеринбурге полицейские поймали 18-летнего студента с крупной партией наркотиков

Парень признался, что делал закладки на территории города
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой более 30 граммов

Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой более 30 граммов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесополосе микрорайона ЖБИ в Екатеринбурге патрульные поймали 18-летнего студента с крупной партией наркотиков. Полицейские находились на дежурстве, когда заметили двух молодых людей, гуляющих около железнодорожных путей.

- При проверке документов один из них признался, что у него в кармане спрятаны запрещенные вещества. При понятых у него из правого кармана были изъяты и направлены на исследование 38 обмотанных в черную изоленту свертков, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой более 30 граммов. Задержанный пояснил, что через интернет-магазин устроился закладчиком с целью дальнейшего распространения наркотиков на территории города.

- У него дома также обнаружено большое количество упаковочных пакетов и электронные весы с порошкообразным налетом. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», - добавили в полиции.