Такие меры были введены после теракта в Ижевске, где погибли 17 человек, в том числе и дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле родителей перестали пускать на территории образовательных учреждений из-за обеспечения безопасности. Рекомендацию разослали по чатам, где состоят официальные представители детей.

По данным издания TagilCity.ru, это относится к тем, кто водит детей в кружки Детского дома творчества Тагилстроевского района. А запуск учащихся будет осуществляться за 10-15 минут до начала занятий.

- Новых распоряжений по поводу правил безопасности не было: как и прежде работает пропускная служба, а дожидаться детей можно внутри учреждения, - говорят в городском дворце молодежи.

Такие меры были введены после теракта в Ижевске, где погибли 17 человек, в том числе и дети.