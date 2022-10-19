В Серове 19-летний парень украл телефон у подростка

Злоумышленником оказался местный житель, который нигде не учится и не работает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове 19-летний парень украл мобильный телефон у 17-летнего подростка. Заявление о пропаже гаджета подала мама пострадавшего и рассказала, что сумма ущерба превысили 18 тысяч рублей.

- Школьник в тот день заходил в магазин к своему знакомому, где в общем диалоге познакомился с товарищами приятеля. Юноша и молодые люди разговорились. После чего один из них попросил телефон, чтобы позвонить. Неожиданно для всех он выдумал историю, что ему необходимо бежать, и скрылся, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Злоумышленником оказался местный житель, который нигде не учится и не работает. Он не был судим, но часто привлекался административной к ответственности за мелкое хищение и употребление алкоголя в общественных местах.

- Обманув паренька, в этот же день он сбыл телефон за одну тысячу рублей. На вырученные деньги приобрел коньяк, пивной напиток и продукты питания, которые впоследствии употребил. Вину свою признал полностью, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - добавили в полиции.