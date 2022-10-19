В Богдановиче 35-летнего мужчину проверяют на причастность к террористической организации

При этом выяснилось, что уралец уже привлекался к ответственности за мошенничество и создание вредоносных программ Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ проверяет 35-летнего жителя Богдановича на причастность к террористической организации «Азов»*. 11 сентября мужчина устроил перфоманс в поддержку армии Украины. При этом выяснилось, что уралец уже привлекался к ответственности за мошенничество и создание вредоносных программ.

- Повод для визита силовиков - активное участие мужчины в проукраинских Телеграм-пабликах, где он выражал оправдание террористической организации «Азов»*. При этом ранее его уволили с работы, однако обязательных работ он так и не отработал. Поэтому сейчас ему может грозить реальный срок, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В пресс-службе регионального управления ФСБ факт проверки подтвердили, однако подробностей не сообщили.

*террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.