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Общество19 октября 2022 15:24

В Богдановиче 35-летнего мужчину проверяют на причастность к террористической организации

Уралец устроил перфоманс в поддержку армии Украины
Авторы (2):
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
При этом выяснилось, что уралец уже привлекался к ответственности за мошенничество и создание вредоносных программ

При этом выяснилось, что уралец уже привлекался к ответственности за мошенничество и создание вредоносных программ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ проверяет 35-летнего жителя Богдановича на причастность к террористической организации «Азов»*. 11 сентября мужчина устроил перфоманс в поддержку армии Украины. При этом выяснилось, что уралец уже привлекался к ответственности за мошенничество и создание вредоносных программ.

- Повод для визита силовиков - активное участие мужчины в проукраинских Телеграм-пабликах, где он выражал оправдание террористической организации «Азов»*. При этом ранее его уволили с работы, однако обязательных работ он так и не отработал. Поэтому сейчас ему может грозить реальный срок, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В пресс-службе регионального управления ФСБ факт проверки подтвердили, однако подробностей не сообщили.

*террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.