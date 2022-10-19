На железнодорожной станции Полевского двое парней похитили почти полторы тонны металлолома

Фото: полиция на транспорте по УрФО

На железнодорожной станции Полевского двое парней из Екатеринбурга 30 и 19 лет похитили почти полторы тонны металлолома из грузового поезда, добычей злоумышленников стали 1380 килограммов железа. Инцидент произошел 7 октября.

- Подозреваемые, заранее договорившись о своих действиях, проникли на территорию железнодорожной станции и сбросили на землю с полувагона грузового поезда фрагменты металла. Затем подельники перетащили лом в прицеп личного автомобиля, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Предприятие потерпело ущерб в размере 25 тысяч рублей. Задержанные рассказали, что хотели отнести лом в пункт приема и подзаработать. Один из злоумышленников уже привлекался в уголовной ответственности.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», - добавили в ведомстве.