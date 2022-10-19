В уральском селе мужчину не стали отправлять в колонию из-за убийства двух человек

Мужчине назначили принудительное лечение в стационарных условиях Фото: Иван ВИСЛОВ

В уральском селе Байкалово 57-летнего местного жителя не стали отправлять в колонию за убийство двух человек. Трагедия произошла в марте этого года, тогда двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки в жилом доме на улице Мальгина.

- Действуя на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за ревности к 64-летней знакомой, в силу того, что она не хотела уходить домой из квартиры, где они совместно употребляли спиртные напитки, он взял в руки кухонный нож, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сначала злоумышленник трижды ударил клинком хозяина квартиры, а позже нанес смертельные травмы и своей знакомой.

- Эксперты сообщили, что мужчина, совершивший общественно-опасное деяние, страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, - добавили в ведомстве.

Мужчине назначили принудительное лечение в стационарных условиях.