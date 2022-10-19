Самолет «Уральских авиалиний» не смог приземлиться в аэропорту города Ош

Инцидент произошел 18 октября в 06:53 по московскому времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лайнер компании «Уральские авиалинии» не смог приземлиться в аэропорту города Ош из-за того, что при заходе на посадку командир воздушного судна доложил о невыпуске закрылков в заданное положение. Инцидент произошел 18 октября в 06:53 по московскому времени.

- Командир выполнил предписанные процедуры, принял решение о следовании на запасной аэродром в Бишкек. Посадка благополучно. Самолет А-321, рег/RA-73925, рейс SVR2447 Москва (Жуковский) – Ош, - говорится в Telegram-канале Аviaincident.

Оперативно связать с представителем перевозчика не удалось. Напомним, в конце июля самолет компании «Аэрофлот», который летел из Горно-Алтайска в Москву, экстренно приземлился в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Пассажиру была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован.