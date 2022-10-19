В Екатеринбурге мужчину ограбили при попытке купить криптовалюту

Один из сообщников попросил у пострадавшего передать ему российские рубли для пересчета, чтобы установить курс криптовалюты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят троих мужчин, которые ограбили местного жителя, который хотел купить криптовалюту на 6.7 миллиона рублей. Во время разбирательства выяснилось, что 38-летний уралец разработал план по хищению средств знакомого.

- Договорившись с потерпевшим о встрече, обвиняемые прибыли к дому потерпевшего на двух автомобилях. Последний, убедившись, что продавец криптовалюты приехал на встречу, вынес из дома деньги на общую сумму свыше 6,7 миллиона, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Один из сообщников попросил у пострадавшего передать ему российские рубли для пересчета, чтобы установить курс криптовалюты.

- Пересчитав и сложив все денежные средства в свою сумку, мнимый продавец под предлогом отсутствия интернета на ноутбуке вышел из машины, - добавили в ведомстве.

После этого злоумышленники скрылись на автомобиле, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».