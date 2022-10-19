Пациентам стоматологии вылечат зубы с гарантированной защитой от спамов

Фото: пресс-служба Свердловской областной стоматологической поликлиники

В последнее время в различных организациях стали больше сил затрачивать на обеспечение информационной безопасности. Всё чаще находят какие-то уязвимости, обнаруживают утечку информации и т.д. Многие, наверное, обращали внимание, что после посещения отделения банка, платной клиники или подключения к какой-нибудь бонусной программе торговой сети увеличивался поток входящих звонков с незнакомых номеров с предложениями оформить кредит или недорого вылечить зубы. Как раз для того, чтобы предотвращать подобные истории, в Свердловской областной стоматологической поликлинике очень многое делается для соответствия самым современным стандартам информационной безопасности.

В связи с этим было принято решение пройти сертификацию по этому направлению, а также по двум другим – по системе менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, а также по системе менеджмента качества. Были подготовлены документы, проведена соответствующая работа, руководство поликлиники обратилось в Ассоциацию по сертификации «Русский регистр» с тем, чтобы был проведён аудит.

Во время сертификации организацией была проведена проверка, включающая в себя подробное исследование документации, тестирование внедрённых мер, оценку их эффективности.

«Наличие этих сертификатов означает высокий уровень защиты персональных данных каждого нашего пациента, обеспечение безопасности на рабочем месте для сотрудников и посетителей, в том числе и маломобильных граждан, сильную клиентоориентированность, мотивацию и вовлеченность руководства. Таким образом мы подтверждаем, что наши пациенты получают качественные услуги в безопасных условиях», – говорит Марина Харитонова, главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники.

Отметим, что сертификаты действительны в течение трех лет, до 2025 года, по истечении этого срока учреждение вновь планирует подтверждать соответствие стандартам качества, информационной и профессиональной безопасности.