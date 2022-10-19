В поселке Новоасбест пенсионерка ушла в лес и пропала

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшую 82-летнюю Веру Васильевну Сарсадских. Пожилая женщина отправилась в лес днем 18 октября, однако домой так и не вернулась.

- Приметы пропавшей: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серые, - сообщают поисковики.

К сожалению, нет никакой информации, во что была одета пенсионерка на момент исчезновения.

Если вы знаете, где может находиться женщина, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».

В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, подключились к поискам пропавшей 81-летней пенсионерки. Этим занимаются сотрудники патрульно-постовой службы и участковые. Также женщину ищут волонтеры поискового отряда «Скорпион», сотрудники МЧС и добровольцы из числа охотников. Поиски ведутся круглосуточно.

Ранее стало известно, что в Сухом Логу пропал 40-летний мужчина. Он перестал выходить на связь 13 августа. Именно с того дня нет никакой информации о местонахождении Рената Амангельдиновича Елембаева.