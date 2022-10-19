ВместеЯрче-2022: около 3,5 тысяч человек приняли участие в мероприятиях «Россети Урал»

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

Мероприятия проводились с акцентом на охват разновозрастных групп детей и молодежи.

Седьмой год подряд уральские энергетики выступают соорганизаторами всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. Сотрудники «Россети Урал» проводят познавательные экскурсии на энергообъекты для школьников и студентов, а также становятся для ребят наставниками в мире энергетики, активно делятся своим профессиональным опытом и советами по разумному и безопасному потреблению энергоресурсов.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

Стартовой площадкой фестиваля в этом году снова выступил Музей энергетики Урала, где было положено начало традиционному марафону энергосбережения и энергобезопасности. Участники познакомились с историей региональной энергетики и основными правилами бережного потребления энергоресурсов. Первые гости фестиваля также приняли участие в опытах с электричеством в обновленном интерактивном пространстве музея.

Эстафету полезных мероприятий подхватили филиалы «Свердловэнерго», «Пермэнерго», «Челябэнерго», а также учебный центр «Россети Урал», «Россети Урал» – «Екатеринбург» и «Екатеринбургэнергосбыт». Сотрудники проводили профориентационные встречи, занятия по энергосбережению, выездные экскурсии на подстанции, экологические и творческие игры. Были организованы фотозоны с символом фестиваля светлячком ТЭК-Тиком. На мероприятиях всем участникам вручались информационные листовки с символикой фестиваля.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

В конце лета энергетики Екатеринбурга в рамках этапа «электричество» организовали тематическую викторину, зону с опытами и ответами на вопросы юных посетителей фестиваля энергосбережения в ЦПКиО им. В.В. Маяковского. Площадку посетили более 500 детей и родителей.

Завершилась кампания #ВместеЯрче вечерним энергозабегом вдоль акватории городского пруда столицы Урала. Около 50 специалистов ресурсоснабжающих организаций региона, среди которых были и энергетики «Россети Урал», преодолели дистанцию 5 км. Бегуны освещали маршрут фонариками на солнечных батареях в знак поддержки рационального использования ресурсов. На финише всех встречал светлячок ТЭК-Тик.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

Отметим, что за годы поддержки фестивального движения в зоне ответственности компании «Россети Урал» участниками стали уже более 13 тыс. человек.

Традиционно энергетики «Россети Урал» поддерживают программу фестиваля #ВместеЯрче, который развивается при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства просвещения РФ, Национального исследовательского университета «МЭИ», Федерального агентства по делам молодежи. Основная задача проекта – формирование у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей среде, энергетическим и природным ресурсам через демонстрацию существующих и поиск новых методов применения современных и перспективных технологий генерации, передачи и распределения энергии.