Свердловский губернатор пообещал строить больше жилья в 2023 году

В Екатеринбурге и Свердловской области будут строить больше жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области увеличат ввод жилья в 2023 году. Об этом на международной строительной выставке 100+ TECHNO BUILD заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

- У нас будет план с увеличением, собрали данные от наших застройщиков: у нас хороший задел на будущий год и на пять лет. Это будет около 3 миллионов квадратных метров жилья. Совершенно точно больше, чем в прошлом году, - заявил Евгений Куйвашев.

Отметим, что в 2021 году в Свердловской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» ввели в эксплуатацию 2,9 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель стал максимальным за последние десятилетия.