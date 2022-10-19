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Общество19 октября 2022 11:30

Самолеты авиакомпании FlyOne Armenia начали летать из Екатеринбурга в Ереван

Полеты запланированы дважды в неделю по средам и воскресеньям
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Первый лайнер Airbus A319 вылетел из Кольцово в столицу Армении 19 октября

Первый лайнер Airbus A319 вылетел из Кольцово в столицу Армении 19 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолеты авиакомпании FlyOne Armenia начали выполнять полеты из Екатеринбурга в Ереван и обратно. Первый лайнер Airbus A319 вылетел из Кольцово в столицу Армении 19 октября в 07.23 по местному времени.

- Полеты запланированы дважды в неделю по средам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга по средам в 06.30, по воскресеньям – в 06.15. Отправление из Еревана в Кольцово по средам и воскресеньям в 01.20, - рассказали в пресс-службе уральской авиагавани.

Напомним, авиакомпания SCAT начала выполнять полеты из Екатеринбурга в город Тараз в Казахстане. Первый самолет отправился 18 октября. Воздушное судно Boeing 737 MAX8 авиаперевозчика вылетело из аэропорта Кольцово в 02:30 местного времени.