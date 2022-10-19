В Екатеринбурге 82-летняя бабушка отдала аферистам почти полмиллиона рублей

Пенсионерка сама отдала пакет с деньгами мошеннице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 82-летнюю бабушку обманули мошенники. Она отдала им 479 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась в полицию 17 октября, сообщает городское УМВД.

-Как рассказала заявительница, двумя часами ранее на телефон потерпевшей позвонила неизвестная женщина, которая представилась начальником Пенсионного фонда, - говорится в сообщении.

Собеседница завила, что якобы из-за инфляции проводится пенсионная реформа, в рамках которой деньги старого образца нужно заменить на новые. Бабушка назвала собеседнице сумму своих сбережений. Лжесотрудник Пенсионного фонда заявила, что через некоторое время домой к пенсионерке придет представитель организации, которому нужно будет передать деньги.

К пожилой женщине в квартиру на улице Амундсена, 57 пришла неизвестная женщина на вид около 40 лет. Бабушка отдала ей пакет с деньгами. Аферистка скрылась. После ее ухода бабушка поняла, что ее обманули. Полиция завела дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).