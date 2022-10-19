В Екатеринбурге снесут школу и построят на ее месте новую

Стройка будет финансироваться из городского бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снесут школу № 134 и детскую поликлинику №13 в районе Втузгородка. На этом месте воздвигнут новое учебное заведение в стиле конструктивизма. Об этом сообщил гендиректор компании «Инжениум» Сергей Ларионов на выставке 100+ Technobuild.

- Несколько лет назад такая школа стоила 500 миллионов, сейчас – миллиард плюс, - заявил он.

Компания «Инжениум» выступит как проектировщик. Заказчиком является компания «Первостроитель». Стройка будет финансироваться из городского бюджета. Компания-проектировщик в 2023 году хочет подготовить документы и пройти госэкспертизу.

Предполагается, что в новой школе будет 1,5 тысячи мест. В старой их было 600. При этом для младших классов построят отдельное здание. Также на территории расположатся четыре спортзала, столовая на 750 человек, актовый зал на 450 мест, библиотека и прогулочные зоны.