Криминалист рассказал, как вычислили стрелка, ранившего 11-летнюю девочку в голову

Девочку ранили вечером 22 июня. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи СКР вычислили стрелявшего в 11-летнюю девочку из Нижней Синячихи при помощи современной криминалистической техники. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Свердловской области Игорь Силин.

По версии следствия, вечером 22 июня житель поселка Сергей Карпицкий выстелил в ребенка из винтовки. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство.

- Отрабатывая указанный сектор, в том числе с применением современной криминалистической техники, следователи СК и оперативники полиции в одном из частных дворов обнаружили предмет, свидетельствующий о недавнем применении огнестрельного оружия в данном месте. По обнаруженному вещественному доказательству была назначена комплексная судебная экспертиза. В дальнейшем именно результаты этого исследования, проведенного в кратчайшие сроки, позволили сделать вывод о причастности к содеянному конкретного лица, - пояснил Игорь Силин.

Напомним, что во время следственных действий Сергей Карпицкий заявил, что стрелял в коршуна.