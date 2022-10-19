Свердловские следователи раскрыли 16 убийств «прошлых лет»

На Среднем Урале почти все преступления раскрываются по «по горячим следам». Фото: СУ СКР по Свердловской области

За 9 месяцев 2022 года раскрыто и окончено производством 97 преступлений категории «прошлых лет». Об этом «КП-Екатеринбург» по случаю Дня криминалистики рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Свердловской области Игорь Силин.

- 57 преступлений отнесены к категории тяжких и особо тяжких. В том числе, раскрыто и расследовано 16 убийств, 13 преступлений об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего, 14 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности. В Свердловской области традиционно абсолютное большинство таких преступлений раскрывается, что называется, «по горячим следам». Показатели раскрываемости особо тяжких преступлений, как правило, выше 90 процентов, - пояснил Игорь Силин.

Напомним, что в Алапаевске отправили под домашний арест 16-летнего подростка, который вместе с другом сжег заживо пенсионерку.