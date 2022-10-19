Владимир Якушев: жителей Херсонской области могут расселить в Уральском регионе

- Возможности такие есть, - ответил Владимир Якушев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель президента в УрФО во время обхода международной выставки-форума «100+» 19 октября заявил, что уральский регион может принять жителей Херсонской области.

- Возможности такие есть, - ответил Владимир Якушев на вопрос журналиста. - Технически мы эти вопросы отрабатываем. То, что касается цифр, я думаю, в ближайшее время у нас уже будет конкретика, какое количество людей мы сможем принять.

Также Владимир Якушев оценил масштабы выставки-форума «100+». В пример, он привел цифры по количеству посетителей в прошлом и в этом году. По словам полпреда в УрФО если в прошлом году выставку за все дни работы посетили 13 800 человек, то в этом году только в первый день пришли 13 500 гостей. Всего на выставке ожидается более 30 тысяч посетителей.

Также Владимир Якушев дал высокую оценку темпам строительства в Академическом.