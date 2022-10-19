На предприятиях ЕВРАЗа оценят влияние локомотивов на окружающую среду

Локомотивы ЕВРАЗ НТМК

Это позволит более точно оценить влияние на окружающую среду и определить их реальный объем расчетным методом на 1 тонну дизельного топлива. Мероприятия реализуются в рамках экологической стратегии ЕВРАЗа до 2030 года.

Существующая методика расчета выбросов была утверждена 30 лет назад и значительно устарела. За это время произошли качественные изменения в технологиях изготовления дизелей и тепловозов, в электронной оснастке систем управления, приведшие к значительному улучшению экологической безопасности тепловозов.

Для корректировки норм учета выбросов аккредитованная лаборатория проведет замеры на стоящих тепловозах и на тепловозах в движении. На проведение замеров на ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК компания направит более 15,5 млн рублей.

Замерять планируется концентрацию оксида азота, оксида углерода, углерода, диоксида серы и углеводородов в пересчете на керосин. А также аэродинамические параметры газа: температуру, давление, влажность, скорость истечения и расход.

Новые данные будут согласованы с Минприроды России. Полученные результаты замеров дадут возможность четче спланировать работу подвижного состава и оценить приоритетность его модернизации для снижения выбросов в атмосферу.

«ЕВРАЗ стремится быть максимально открытой компанией в области своего воздействия на окружающую среду, - отметил директор ЕВРАЗа по координации природоохранной деятельности Максим Епифанцев. - В рамках Федерального проекта “Чистый воздух” мы продолжаем реализацию мероприятий по уменьшению выбросов в Нижнем Тагиле и Новокузнецке: мы строим новые аспирационные установки, ведем модернизацию оборудования и закрываем устаревшие производства».