В Кольцово у пассажира из Таджикистана изъяли опасный мед

Мед провозили без ветеринарных сопроводительных документов, заводской упаковки и маркировки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажира из Таджикистана в багаже и ручной клади нашли опасный мед. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- Совместно с сотрудниками таможенного поста в очередной раз выявлены два факта несанкционированного ввоза небезопасного меда, изготовленного в домашних условиях, - говорится в сообщении.

Оба случая зарегистрировали 18 октября. Продукцию провозили без ветеринарных сопроводительных документов, заводской упаковки и маркировки. Мед запретили к ввозу, изъяли и уничтожили. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Ранее, в начале октября, в аэропорту Кольцово таможенники поймали безработного мужчину из Пермского края, который хотел провезти почти 100 флаконов брендированных духов. Пассажир прибыл рейсом Душанбе – Екатеринбург. При этом, проходя «зеленый» коридор, он завил, что у него нет товара для декларирования.