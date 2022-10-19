Предприятия Ямала в два раза увеличили вылов рыбы

В регионе на 122% вырос объем производства рыбной продукции, которая идет на продажу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предприятия Ямала по итогам девяти месяцев 2022 года увеличили вылов рыбы вдвое, сейчас показатель составляет 8,7 тысячи тонн. Об этом пишет информационное агентство «Ямал 1».

При этом показатели по производству молока, скота и птицы в Ямало-Ненецком автономном округе остались на уровне 2021 года.

Также, в регионе на 122% вырос объем производства рыбной продукции, которая идет на продажу. Общий объем составил 2,2 тысячи тонн. Часть рыбы, рыбных консервов и полуфабрикатов идет на продажу в другие регионы.

Ранее российские ученые выступили с предложением создать на Ямале генетический банк сиговых рыб, что решит задачу по сохранению, восстановлению и увеличению численности муксуна, чира и нельмы.