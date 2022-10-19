Изображения звезд популярных сериалов разместили на вагонах метро Екатеринбурга

Поезд будет ходить до конца октября. Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Фотографии звезд популярных российских сериалов разместили на вагонах фирменного поезда в Екатеринбургском метрополитене. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Вагоны украсили изображения Юрия Стоянова, Оксаны Акиньшиной, Дарьи Мороз и других звезд кино. Фирменный поезд будет курсировать в метро Екатеринбурга до конца октября.

Актеры, фото которых украсили вагоны, снимаются в сериалах «Контейнер», «Вампиры средней полосы», «Бывшие» и «Содержанки».