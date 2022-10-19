Из Екатеринбурга начали летать самолеты в казахский Тараз

Первый самолет отправился 18 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания SCAT начала выполнять полеты из Екатеринбурга в город Тараз в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

- Воздушное судно Boeing 737 MAX8 авиаперевозчика вылетело из аэропорта Кольцово в 02:30 местного времени, - говорится в сообщении.

Первый самолет отправился 18 октября. Рейсы запланированы два раза в неделю. Вылет из Кольцово назначен на 00:05 по средам и на 03:00 по субботам. Прилет воздушного судна намечен на 03:05 и 06:00 соответственно.

Ранее стало известно, что в середине ноября запустят прямые рейсы из Екатеринбурга на Гоа. Туроператор Anex Tour анонсировал пакетные туры на чартерных рейсах. Программа будет действовать до 2 апреля 2023 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам.