В Екатеринбурге снесли киоск с фейерверками на Восточной

Расходы на демонтаж будут взыскивать с хозяина павильона. Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге снесли незаконно поставленный киоск компании «Русский фейерверк» на улице Восточная, 23. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

- Арбитражный суд Свердловской области по иску Администрации Октябрьского района Екатеринбурга вынес решение об освобождении земельного участка, - говорится в сообщении.

Приставы вынесли требование владельцу постройки о сносе. Однако срок истек, а хозяин киоска не приступил к его сносу. Тогда приставы вызвали специалистов для демонтажа. Расходы на это будут взыскивать с хозяина павильона.

Ранее в Екатеринбурге снесли незаконную платную парковку в Кировском районе, которая занимала придомовую территорию. Мужчина самовольно установил ограждения для определения парковочных мест и охранные будки. Суд постановил демонтировать постройки. Хозяин парковки пытался избежать этого. Он снес ограждения и будки только после настойчивых действий приставов.