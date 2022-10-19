В Свердловской области нашли самое трезвое село

Селяне смогут потратить денежный приз на покупку спортивного инвентаря и создание условий для здорового образа жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самым трезвым селом в Свердловской области стало Сладковское (Слободо-Туринский район). Его жители получили от властей грант в полмиллиона рублей и грамоту. Населенный пункт стал победителем конкурса «Здоровое село — территория трезвости», сообщает департамент информационной политики региона.

- Жюри оценивался уровень организации массовых профилактических акций, проведение информационных кампаний по пропаганде здорового образа, заинтересованность местных жителей, - говорится в сообщении.

Жители села Сладковское смогут потратить грант на создание спортивных площадок, покупку спортивного инвентаря и другие расходы на создание условий для ведения здорового образа жизни.

Второе место в рейтинге трезвых сел заняла Туринская Слобода. Жители получили грант в 400 тысяч рублей. Тройку замкнул поселок Монетный. Его жителям досталось 240 тысяч рублей. Поселки Левиха, Баранчинский и Половинный получили по 100 тысяч рублей.

На церемонии награждения был заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Конкурс проходил в рамках нацпроекта «Демография». В 2022 году в соревновании участвовали 32 населенных пункта.