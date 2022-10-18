На Урале сотрудники аптеки смогли получить зарплату только после вмешательства прокуратуры

Расследование находится на контроле ведомства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском сотрудники аптеки смогли получить зарплату только после вмешательства прокуратуры. Проверка ведомства показала, что предприятие имеет задолженность перед 18 работниками за июнь и июль в размере 850 тысяч рублей.

- При этом у организации имелась возможность выплатить долг, однако деньги были направлены на иные цели, не связанные с оплатой труда. Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Расследование находится на контроле ведомства, руководству предприятия внесли представление об устранении нарушений законодательства. Только после этого работодатель полностью погасил долги.