Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В МЧС рассказали подробности пожара, который вспыхнул в жилой многоэтажке на улице Щербакова. Спасатели получили сигнал о происшествии в 17:03 по местному времени. Как оказалось, площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 34 человека, в том числе 10 детей. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены два человека, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении задействовали 13 единиц техники и 46 человек личного состава. В 17:24 открытое горение было ликвидировано.

Напомним, в Нижнем Тагиле во время пожара в гараже на улице Янтарная погибла 48-летняя женщина. Об этом сообщает отдел по надзорной деятельности Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

- В гаражном кооперативе «Пихтовые горы» повреждено имущество внутри частного гаража, сгорел автомобиль «ВАЗ-2101», - говорится в сообщении.