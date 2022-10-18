В Екатеринбурге на 87-м году жизни скончался отец экс-мэра Евгения Ройзмана

Фото: из семейного архива Евгения Ройзмана

В Екатеринбурге на 87-м году жизнь скончался отец экс-мэра Евгения Ройзмана. Вадима Полевича не стало 12 октября, накануне прошли похороны и прощание с родственником политика.

- У Вадима Полевича был ковид, пневмония. Долгое время проходило лечение, в 40-й больнице даже удалось вылечить пневмонию, но произошел инсульт, и в реанимации он скончался, - рассказала «КП-Екатеринбург» помощница Евгения Ройзмана Лейла Гусейнова.

Напомним, в Екатеринбурге, 25 августа, Верх-Исетский районный суд выбрал меру пресечения экс-мэру Евгению Ройзману. Его обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ – то есть в «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…».