Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 16:31

В Екатеринбурге на 87-м году жизни скончался отец экс-мэра Евгения Ройзмана

Вадима Полевича не стало 12 октября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: из семейного архива Евгения Ройзмана

Фото: из семейного архива Евгения Ройзмана

В Екатеринбурге на 87-м году жизнь скончался отец экс-мэра Евгения Ройзмана. Вадима Полевича не стало 12 октября, накануне прошли похороны и прощание с родственником политика.

- У Вадима Полевича был ковид, пневмония. Долгое время проходило лечение, в 40-й больнице даже удалось вылечить пневмонию, но произошел инсульт, и в реанимации он скончался, - рассказала «КП-Екатеринбург» помощница Евгения Ройзмана Лейла Гусейнова.

Напомним, в Екатеринбурге, 25 августа, Верх-Исетский районный суд выбрал меру пресечения экс-мэру Евгению Ройзману. Его обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ – то есть в «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…».