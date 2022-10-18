В Сухом Логу пропал 40-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Сухом Логу волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 40-летнего мужчину, который пропал еще 13 августа. Именно в тот день Ренат Амангельдинович Елембаев последний раз выходил на связь, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие, особые приметы: ходит с тростью, - сообщают в отряде.

В день исчезновения мужчина был одет в синюю футболку, синие спортивные штаны и черные кроссовки.

Добровольцы сообщают, что мужчина может поехать в любой район Свердловской области. Если вы знаете, где он может находиться, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».