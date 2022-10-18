Специалисты рекомендуют переобувать машину за неделю-полторы до снегопада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре автомобилисты Екатеринбурга традиционно меняют летнюю резину на зимнюю. Специалисты рекомендуют переобувать машину за неделю-полторы до снегопада и минусовых температур. Стоит учитывать, что перед снегопадами и заморозками в автосалонах города будет большой ажиотаж, поэтому стоит позаботиться о своем автомобиле лучше заранее.

Зимняя резина бывает шипованная и нешипованная с липучками. Выбор делать нужно, исходя из того, по какой дороге вам чаще придется ездить.

Передвигаться по городу лучше на нешипованной резине, чтобы не выпадали шипы. Если же автолюбитель живет за городом и часто ездит по трассе на больших скоростях, то лучше брать шипованную резину, которая сцепляется со сколькой поверхностью намного лучше.

Обкатывать шипованные шины нужно около недели без пробуксовки на скорости не более 60 км/ч. Средний срок эксплуатации шин – 3-4 года. Тут зависит от частоты поездок на автомобиле.

Цена на шиномонтаж зависит от диаметра колеса, типа автомобиля и дополнительных услуг, а также от профиля шины. Средняя цена от 1300 до 4500 рублей.

В некоторых автосервисах есть услуга хранения колес. Цена зависит от диаметра колеса или покрышки шин. Средняя цена на авторынке Екатеринбурга – от 3 тысячи рублей за полгода.

АВТОСАЛОНЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Шиномонтаж «Бажовский», ул. Бажова, 68

Телефон: 8 (343) 270-61-11

«Шинхаус», ул. Бебеля, 63Б, ул. Стрелочников, 19А

Телефон: 8 (343) 363-21-40

«Шиномонтажная мастерская», ул. Суходольская, 159Б

Телефон: 8 (908) 926-04-60

«ШинСпас», ул. Шаумяна, 60

Телефон: 8 (343) 204-75-44

«Колеса 66», Чусовской тракт 5, рядом с ТЦ «МЕГА»

Телефон: 8 (922) 109-59-10

«Колесо.ру», ул. Владимира Высоцкого, 29

Телефон: 8 (343) 287-80-20

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