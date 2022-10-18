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В жилой многоэтажке на улице Щербакова вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают, что возгорание произошло на 15 этаже дома. На место происшествия выехали пожарные, информации о пострадавших не поступало.

Инцидент произошел вечером 18 октября. Связаться с региональным ГУ МЧС оперативно не удалось.

Напомним, в Нижнем Тагиле во время пожара в гараже на улице Янтарная погибла 48-летняя женщина. Об этом сообщает отдел по надзорной деятельности Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.

- В гаражном кооперативе «Пихтовые горы» повреждено имущество внутри частного гаража, сгорел автомобиль «ВАЗ-2101», - говорится в сообщении.

Тело женщины обнаружили спасатели при тушении пожара. Сообщение о возгорании поступило 15 октября в 06:22.