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Общество18 октября 2022 13:16

В Нижнем Тагиле покупатель украл мобильный телефон с прилавка в магазине

Воришка попал на записи камер видеонаблюдения
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают мужчину, который украл мобильный телефон с прилавка в магазине. Инцидент произошел в торговой точке, которая расположена по адресу Ленинградский проспект, 83. При этом воришка попал на записи камер видеонаблюдения.

- Они зафиксировали покупателя, посетившего магазин в дневное время. Мужчина после оплаты покупки воспользовался моментом, когда продавец отошла от кассы, и вместе с приобретенным товаром прихватил корпоративный телефон, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Личность злоумышленника сейчас устанавливают в правоохранительных органах. Если вы опознали преступника, сообщите любую информацию в дежурную часть отела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-68-02.