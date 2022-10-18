В Нижнем Тагиле покупатель украл мобильный телефон с прилавка в магазине

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают мужчину, который украл мобильный телефон с прилавка в магазине. Инцидент произошел в торговой точке, которая расположена по адресу Ленинградский проспект, 83. При этом воришка попал на записи камер видеонаблюдения.

- Они зафиксировали покупателя, посетившего магазин в дневное время. Мужчина после оплаты покупки воспользовался моментом, когда продавец отошла от кассы, и вместе с приобретенным товаром прихватил корпоративный телефон, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Личность злоумышленника сейчас устанавливают в правоохранительных органах. Если вы опознали преступника, сообщите любую информацию в дежурную часть отела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-68-02.