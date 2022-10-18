В Солнечном микрорайоне временно изменится схема движения трех маршрутов автобуса

Изменения коснутся № 077, 53 и 57А с 21:00 18 октября до 14:00 19 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга временно поменяется схема движения трех маршрутов автобуса, это связано с проведением работ по реконструкции улицы Лучистой. Изменения коснутся № 077, 53 и 57А с 21:00 18 октября до 14:00 19 октября.

- Маршруты автобусов № 077 и № 53 будут следовать по улицам Нескучной – Лучистой – Любви – Золотистому бульвару – Счастливой – в направлении к центру города, на них отменяются остановки «Счастливая» и «Чемпионов», - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Автобусы, курсирующие по маршруту № 57А, пройдут в направлении к центру города по улицам Чемпионов – Золотистому бульвару – Счастливой – Лучистой, отменяется остановка «Чемпионов» и введены остановки «Солнечный микрорайон» на улице Лучистой, «Счастливая» на Золотистом бульваре.