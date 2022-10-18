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Общество18 октября 2022 12:36

В Екатеринбурге глава стройфирмы смог отсудить 700 тысяч за незаконное уголовное преследование

После череды разбирательств ему назначили четыре года колонии строгого режима
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
После череды разбирательств ему назначили наказание в виде четырех лет колонии строгого режима

После череды разбирательств ему назначили наказание в виде четырех лет колонии строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге глава строительной фирмы смог отсудить 700 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. По версии органов следствия, в феврале 2021 года он сфальсифицировал документы о проведении ремонтных работ во Дворце Молодежи.

- Строительная фирма, которой руководил мужчина, получила более 14 миллионов рублей за фактически невыполненный ремонт фасада и за неиспользованные материалы, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

После череды разбирательств ему назначили наказание в виде четырех лет колонии строгого режима, в это время сторона защиты готовила апелляцию, которая вскоре была удовлетворена, обвинительный приговор отменили.

- Летом 2022 года бизнесмен обратился в Ленинский районный суд с иском к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование. Суд обязал выплатить истцу компенсацию морального вреда в сумме 700 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.