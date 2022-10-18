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Общество18 октября 2022 12:33

Уральская управляющая компания запустила сбор гуманитарной помощи в нескольких ЖК

Жители новостроек могут передать вещи на ресепшн
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Объявления появились в лифтах и на первых этажах

Объявления появились в лифтах и на первых этажах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители сразу нескольких жилых комплексов Екатеринбурга могут передать гуманитарную помощь мобилизованным прямо в собственных подъездах. Управляющая компания Prinzip service, принадлежащая застройщику Prinzip, объявила сбор необходимых вещей для военнослужащих. Жителям новостроек предложили передать их через ресепшн на первом этаже или пункт охраны.

- На наших комплексах, а именно ЖК «Малевич», ЖК «Парковый Квартал», ЖК «Ньютон Парк», ЖК «Парк Победы», ЖК «Татлин» и ЖК «Первый Николаевский» организован сбор гуманитарной помощи для мобилизованных, - подтвердили «КП Екатеринбург» в пресс-службе управляющей компании.

Объявления о том, что жители в этих домах могут передать мобилизованным гуманитарную помощь появились в лифтах и на первых этажах. В них указывается полный список необходимого, начиная от медицинских препаратов, бинтов и жгутов, заканчивая теплыми вещами и продуктами питания. При этом, все вещи должны быть новыми и надлежащего качества.

Помимо этого, в Екатеринбурге уже действует несколько пунктов сбора гуманитарной помощи для мобилизованных. Например, принести вещи можно в Дом добровольцев на Крылова, 2, где прием ведут круглосуточно.