Сергей Бурунов расскажет всю правду о самых популярных и прибыльных IT-профессиях

Фото: пресс-служба Skillbox

Как выбрать востребованную специальность для старта в IT и реально ли найти работу после курсов, как заявляют в рекламе образовательной платформы Skillbox, приглашенная звезда выяснит 19 октября в 19.00 в ходе бесплатного онлайн-стрима на live.skillbox.

«Образовательное расследование» разберется в популярных мифах вокруг онлайн-образования и раскроет всю правду о нем. Сергей Бурунов в роли детектива выяснит детали современного образования и трудоустройства в программировании, дизайне и маркетинге. Вместе с экспертами Skillbox он попробует себя в создании рекламных слоганов и напишет код на Java.

- Давайте посмотрим, получится ли из артиста сделать программиста! — призывает артист. – Я лично проведу, не побоюсь этого слова, образовательное расследование, и выну всю правду из экспертов Skillbox».

Сергей Бурунов отметил, что образовательная платформа Skillbox собрала все самые популярные и прибыльные IT-профессии: дизайн, программирование и маркетинг.

Вместе с телезвездой расследование будут вести топовые практикующие эксперты рынка и авторы образовательных продуктов Skillbox:

Сергей Попков, шеф-дизайнер, сооснователь Skillbox и AIC;

Ильяна Левина, маркетолог и основатель Levina Smart Team;

Даниил Пилипенко, основатель и директор центра подбора IT-специалистов SymbioWay.

Все, кто хочет попробовать себя в новой сфере, прокачать навыки или сделать первый шаг к карьере мечты, но пока не знает с чего начать, узнают ответы на свои вопросы в ходе «Образовательного расследования».

Зрители прямого эфира получат бесплатный доступ к трем месяцам изучения английского языка (уровень А1) в Skillbox и гид по современному рынку труда, а также смогут принять участие в розыгрыше десяти любых курсов Skillbox со скидкой 99%.

Мероприятие начнется в 19:00. Регистрация доступна по ссылке.