Под Красноуфимском пьяный мужчина жестоко расправился со своей женой

Тело женщины обнаружил ее брат, который забеспокоился, что та не вышла на работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Красноуфимском 59-летний местный житель жестоко расправился со своей женой, будучи нетрезвым. Трагедия произошла в ночь на 14 октября. Между супругами произошла ссора из-за ревности, в какой-то момент мужчина схватил нож и нанес удар в область спины женщины.

- Затем злоумышленник, вооружившись двуствольным ружьем, произвел выстрел в область шеи потерпевшей. В результате полученных повреждений пострадавшая погибла на месте происшествия. По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, выстрелов в частном секторе никто не слышал. Тело женщины обнаружил ее брат, который забеспокоился, что та не вышла на работу и перестала отвечать на телефонные звонки.

- Ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью стрелок после убийства замыл следы, спрятал ружье и скрывался в подполе дома, но сыщики уголовного розыска полиции сумели найти его, - добавил полковник Горелых.