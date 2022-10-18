Родители учеников в Нижнем Тагиле недовольны питанием в школах

Не все довольны едой в школьных столовых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле родителя учеников оценили качество питания в столовых городских школ. Средняя оценка по итогам опроса составил 3,6 балла из пяти возможных. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В ходе опроса 27% родителей оценили качество и вкус блюд на три балла, 28% - на четыре. Многие из опрошенных родителей ответы давали, опираясь на отзывы детей, которые нередко критикуют качество школьного питания.

Среди родителей 9% на пять баллов оценили качество питания в школьных буфетах, 8% поставили два балла, 3% - один балл. Интересно, что 15% родителей ответили, что их ребенок не питается в школьной столовой.