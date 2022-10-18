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Общество18 октября 2022 11:52

Губернатор Свердловской области назначил восемь своих заместителей

Они приступят к исполнению своих обязанностей с 18 октября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Они приступят к исполнению своих обязанностей с 18 октября

Они приступят к исполнению своих обязанностей с 18 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области подписал указ о назначении заместителей главы региона, всего в этот список вошли восемь человек, они приступят к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня, то есть с 18 октября.

- На должность первого заместителя губернатора назначен Алексей Шмыков. Вице-губернатором утвержден Олег Чемезов. Валерий Чайников назначен на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства области, - отметили в департаменте информационной политики региона.

Также на должности членов правительства назначены заместители губернатора Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт.

Напомним, что правительство Свердловской области 19 сентября в полном составе ушло в отставку – сразу после вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора.