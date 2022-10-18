На место приехали спасатели. Фото: читатель

В Екатеринбурге в районе Харитоновского парка вспыхнул пожар. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.

- Рядом с парком видно дым, чувствуется запах гари. Приехали пожарные, - рассказал он.

На момент публикации «КП-Екатеринбург» не удалось получить комментарий ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее, 15 октября, в Нижнем Тагиле во время пожара в гараже на улице Янтарная погибла 48-летняя женщина. В боксе сгорело все имущество и машина «ВАЗ-2101». Сторож рассказал, что ему о пожаре сообщил 43-летний мужчина, который живет в этом гараже. После этого он скрылся в неизвестном направлении.