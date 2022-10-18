В Нижнем Тагиле прокуратура нашла нарушения в деятельности МЖК «Жизнь в Барвихе»

Суд назначил штраф председателю правления организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура выявила нарушения в деятельности Межрегионального жилищного кооператива «Жизнь в Барвихе». Об этом сообщает надзорное ведомство по Свердловской области.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что работа кооператива заключается в привлечении денежных средств членов кооператива на добровольной основе с целью приобретения объектов недвижимости, - говорится в сообщении.

Однако недвижимость гражданам, вложившим деньги, не доставалась. МЖК «Жизнь в Барвихе» не был накопительным кооперативом. Сведений о нем не было в реестрах Центробанка. Также Банк России не выдавал компании лицензию на осуществление деятельности, связанной с привлечением денег.

Прокуратура возбудила по ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ (Организация и осуществление лицом деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств).

Суд признал председателя правления МЖК «Жизнь в Барвихе» виновным и назначил ему 20 тысяч рублей штрафа. Также прокуратура направила иск о запрете деятельности лжекооператива. Суд удовлетворил требования. Кроме того, прокуратура направила материалы, по которым примут решение о возбуждении дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).