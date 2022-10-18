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Дом. Семья18 октября 2022 10:15

В Сургуте проверили гоголятники

В них заселят уток
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Гоголятники готовят с осени

Гоголятники готовят с осени

Фото: Евгения ГУСЕВА

В сургутском парке «За Саймой» провели ревизию гоголятников – домиков для уток, куда они заселятся весной для выведения потомства. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Домики для уток размещают на деревьях на высоте в несколько метров вблизи водоема. Использовать для крепления гвозди и шурупы нельзя, чтобы не повредить дерево. Поэтому используют проволоку, жгуты и веревки.

Осенью во время ревизии гоголятников их ремонтируют, чтобы зимой они были в исправном состоянии и подготовлены к прилету птиц.