В Сургуте проверили гоголятники

Гоголятники готовят с осени Фото: Евгения ГУСЕВА

В сургутском парке «За Саймой» провели ревизию гоголятников – домиков для уток, куда они заселятся весной для выведения потомства. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Домики для уток размещают на деревьях на высоте в несколько метров вблизи водоема. Использовать для крепления гвозди и шурупы нельзя, чтобы не повредить дерево. Поэтому используют проволоку, жгуты и веревки.

Осенью во время ревизии гоголятников их ремонтируют, чтобы зимой они были в исправном состоянии и подготовлены к прилету птиц.