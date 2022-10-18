На окраине Екатеринбурга задержали ОПГ, слившую топливо с железнодорожных цистерн

Задержанные слили 4,5 тонны летнего дизельного топлива. Фото: В.Н. Горелых

На окраине Екатеринбурга задержали банду, похищавшую топливо с железнодорожных цистерн. Их взяли с поличным в районе реки Арамилка, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Силовики задержали восемь участников организованной преступной группы 46, 30, 38, 49, 27, 29 и 33 лет. Они похитили у крупной российской компании, занимающейся переработкой нефти и газа, порядка 4,5 тонны летнего дизельного топлива.

- По предварительным данным, подозреваемые, используя приспособления для вскрытия запорно-пломбировочных устройств железнодорожных вагонов – цистерн, шлангами сливали горючее в большие канистры, - рассказал Горелых.

Силовикам предстоит выяснить, куда задержанные сбывали горючее. Фото: В.Н. Горелых

Емкости для краденого топлива стояли в пяти машинах «УАЗ» и в кузове грузовика «ГАЗ-66». Двое из задержанных работают машинистами, еще двое – водителями, один - помощником машиниста, разнорабочим. Один из членов ОПГ был судим за кражу.

Силовикам предстоит выяснить, куда задержанные сбывали горючее. На банду заведено дело по ч.4 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). До суда подозреваемые будут находиться на подписке о невыезде.