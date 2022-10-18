В Екатеринбурге две бабушки выкопали цветы с клумбы

Пенсионерки осмотрелись по сторонам, одна из них зашла на газон и вытащила несколько цветков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге две бабушки в ночь на 17 октября выкопали гортензии с придомовой территории около салона красоты. При этом пенсионерки попали на запись камеры видеонаблюдения, этом сообщает портал Е1.RU.

- Знакомая облагородила вход в свой салон красоты. Я и сам принимал в этом участие. Но мы не ожидали увидеть такое. Озеленение происходило исключительно из частных вложений, - рассказал читатель.

На записи с камеры видно, что бабушки шли под ручку по ЖК «Московский квартал». Они заметили и у входа в салон красоты гортензии. Пенсионерки осмотрелись по сторонам. Одна из них зашла на газон и вытащила несколько цветков из земли.

Ранее полиция Нижнего Тагила сообщила, что разыскивает пенсионерку, которая украла у другой бабушки кошелек на кассе в магазине. Инцидент произошел в точке на улице Фрунзе. Подозреваемая попала на камеры видеонаблюдения.